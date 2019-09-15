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969 طالبا يجتازون مقياس موهبة بتعليم عسير

969 طالبا يجتازون مقياس موهبة بتعليم عسير
محمد بن طحيطح(صدى):

اجتاز 969 طالبا وطالبة من تعليم عسير ، مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة بهدف الكشف عن القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلاب والطالبات في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم وبعض جوانب الإبداع .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، أنه بلغ عدد المجتازين من البنين 590 طالبا ، بينهم 261 طالبا من مكتب التعليم بأبها ، و284 طالبا من مكتب التعليم بخميس مشيط ، و43 طالبا من مكتب التعليم بأحد رفيدة ، وطالبان من مكتب التعليم بطريب ،

فيما بلغ عدد المجتازات من البنات 379 طالبة ، بينهن 148 طالبة من مكتب التعليم في أبها ، و157 طالبة من مكتب التعليم بخميس مشيط ، و48 طالبة من مكتب التعليم بأحد رفيدة ، و11 طالبة من مكتب التعليم بالشعف ، و8 طالبات من مكتب التعليم بوادي ابن هشبل ، و3 طالبات من مكتب التعليم بالعرين ، وطالبتين من مكتب التعليم في بللسمر ، بالإضافة إلى طالبتين من مكتب التعليم في بللحمر .


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