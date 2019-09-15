” العساف ” : المملكة مطالبة أمام الشعوب الإسلامية بالتصدي للتصعيد الإسرائيلي

نايف السالم(صدى):

قال وزير الخارجية إبراهيم العساف، أن المملكة مطالبة أمام الشعوب الإسلامية باتخاذ كافة الاجراءات للتصدي للتصعيد الإسرائيلي.

وأضاف ” العساف ” : ” أي جهود لا تضمن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه هي ناقصة ولن تؤدي إلى السلام ” .

وجاء ذلك خلال انعقاد أعمال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، امتدادًا لمواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، ثمن وزير الخارجية الفلسطيني دور المملكة القيادي والبارز في الدعوة الفورية لعقد هذا الاجتماع.