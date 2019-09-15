بالفيديو.. صراخات مولود حشي فمه بالقطن تزلزل دولة عربية

بغداد(صدى):

زلزلت صراخات طفل حديث الولادة بكركوك الرأي العام العراقي ، بعدما تم العثور عليه ملقى في كيس قمامة بالمستشفى العام لكركوك .

وكشفت ممرضة بالمستشفى عن تفاصيل الواقعة المؤسفة ، حيث أكدت أن عمال النظافة عثروا عليه أول أمس الجمعة داخل صندوق القمامة بالمرافق الصحية بالمستشفى ، وفقاً للعربية نت .

وأكدت أن قسم الخدج سارع بأخذ الطفل للرعاية ، إلا أنه يعاني من ضيق التنفس ، وتم إكتشاف قطن وضعه الجناه في فمه لخنقه وقتله .

وأصدرت صحة كركوك بيان بشأن الحادث المروع كاشفة أن كاميرات المراقبة رصدت ذويه أثناء رميه في إحدى حاويات النفايات في المرافق الصحية في ردهة الطوارئ الساعة التاسعة و40 دقيقة صباح يوم الجمعة المصادف 13 /9/ 2019 م .

وأكدت صحة كركوك ، أن الحالة الصحية للطفل في تحسن ، وأنه جاري التحري بالتعاون مع الجهات الأمنية عن ذوي الطفل وتوقيع العقوبة القانونية بحقهم .