القبض على مطلوب في 8 قضايا جنائية بالرياض وبحوزته رشاش ومخدرات وأسلحة بيضاء

سعيد العجل(صدى):

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بأحد المطلوبين ومتهم بترويج المخدرات وارتكاب ثماني جرائم اعتداءٍ وسلبٍ باستخدام الآلات الحادة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بإن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية أسفرت عن الإطاحة بأحد المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بحقه، ومتهم بترويج المخدرات وارتكاب ثماني جرائم اعتداءٍ وسلبٍ باستخدام الآلات الحادة، وإشهار الأسلحة النارية، وذلك بعد رصد وجوده في أحد الأحياء السكنية ودهمه والقبض عليه.

وأضاف أن المتهم عثر بحوزته على سلاح رشاش ومسدسان (غير مرخصة)، عدد (17) طلقة نارية، أسلحة بيضاء، كمية من مخدر “الشبو”، أقنعة للوجه، قيود بلاستيكية، عدد (11) هاتفاً نقالاً، عدد (5) أجهزة حواسيب، وجرى توقيفه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة الرياض على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.