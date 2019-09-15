مدرب أتلتيكو مدريد: الدوري صعب وأخشى من كل شئ

ماجد الأشرم(صدى):

علق مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني على الهزيمة الساحقة التي منى بها فريقه أمام ريال سوسيداد .

واعترف ” سيميوني ” بمخاوفه وقلقه الشديد من آداء فريقه الذي لم يهز شباك غريمه الذي ضربه بهدفين .

وقال ” سيميوني” : افتقرنا إلى السيطرة، لقد كان إنهائهم للهجمات أفضل، الفريق لم يظهر بأفضل صورة سوى عندما كانت النتيجة تقدم ريال سوسيداد بهدفين نظيفين .

وتابع: أنا قلق بشأن كل شئ، وبأي شئ يحدث بشكل دفاعي وعدواني، نحن بحاجة للنمو، نعرف ما لدينا، ما نحن عليه وإلى أين نذهب، الدوري الإسباني صعب للغاية، هناك الكثير من الجودة .

وتعد هذه الهزيمة الأولى لأتلتيكو مدريد منذ بداية الموسم ، مما يضع المدرب في تحدي كبير لتحسين مهارات نجومه الشباب .