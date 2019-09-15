لحملة البكالوريوس.. شركة هيلتي تعلن عن وظيفة شاغرة بجدة
كشفت شركة هيلتي المتخصصة في صناعة وتسويق وبيع عدد البناء وأنظمة تدعيم عناصر البناء ، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك للعمل بالشركة بمحافظة جدة .
وأضحت الشركة الوظيفة المطلوبة وفقاً للتالي :
المسمى الوظيفي:
– أخصائي العلامات التجارية والرقمية (Digital & Branding Specialist).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، التصميم الجرافيكي، هندسة البرمجيات).
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التسويق الرقمي.
3- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية (تحدثاً وكتابةً).
4- مهارات ممتازة في إدارة البيانات في برامج Excel و SAP.
5- إجادة استخدام برامج (Photoshop و InDesign و Illustrator و Final Cut Pro).
وحول موعد التقديم ، قالت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 15 / 9/ 2019 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا
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