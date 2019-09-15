لحملة البكالوريوس.. شركة هيلتي تعلن عن وظيفة شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتي المتخصصة في صناعة وتسويق وبيع عدد البناء وأنظمة تدعيم عناصر البناء ، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك للعمل بالشركة بمحافظة جدة .

وأضحت الشركة الوظيفة المطلوبة وفقاً للتالي :

المسمى الوظيفي:

– أخصائي العلامات التجارية والرقمية (Digital & Branding Specialist).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، التصميم الجرافيكي، هندسة البرمجيات).

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التسويق الرقمي.

3- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية (تحدثاً وكتابةً).

4- مهارات ممتازة في إدارة البيانات في برامج Excel و SAP.

5- إجادة استخدام برامج (Photoshop و InDesign و Illustrator و Final Cut Pro).

وحول موعد التقديم ، قالت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 15 / 9/ 2019 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا