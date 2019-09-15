الإمارات تنتظر نتائج التحقيق في الهجوم الحوثي على شركة أرامكو بـ ” بقيق “

أبو ظبي(صدى):

كشفت هند مانع العتيبة، مسؤولة في وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الأحد، أن بلادها تنتظر نتائج تحقيق السعودية في هجمات بطائرات مسيرة على منشأتين لشركة أرامكو في المملكة.

إلى ذلك، أضافت العتيبة ” في تصريح لـ ” رويترز ” ، أن الإمارات ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص في اليمن.

كما أكدت أن الإمارات ستقدم كل المساعدات التي تعهدت بها لليمن هذا العام.

وكانت الإمارات قد أعلنت أمس السبت عن تضامنها مع المملكة، كما استنكرت بشدة هذا العمل الإرهابي والتخريبي، كما اعتبرته دليلاً جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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