وظيفة شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تطوير التعليم القابضة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توافر وظيفة شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُصمم جرافيك).

وأشارت الشركة إلي أبرز المهام الوظيفية ومنها تقديم الدعم في مرحلة إدارة المبادرات والمشاريع لبرنامج تنمية القدرات البشرية، إعداد العروض الخاصة بالمبادرات والمشاريع للبرنامج، دعم فريق العمل في بناء القوالب الخاصة لإدارة المشاريع وما يتعلق بأقسام البرامج، إعداد التقارير الدورية وما يتعلق بها من تصميم وإخراج نهائي، تقديم الدعم في تنفيذ ورش العمل للبرنامج.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد 2019/09/15م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنا