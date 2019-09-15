«مستشفى قيا» يتمكن من إنهاء معاناة مقيم باكستاني اخترق مسمار «عظمة فخذه»

حسين العلي(صدى):

تمكن فريق طبي في مستشفى قيا العام مساء اليوم السبت، من إجراء عملية جراحية ناجحة لمقيم باكستاني يبلغ من العمر 53 عاماً، جراء أصابته بطلقة “مسمار حديد” تم إحضاره كحاله إسعافية لطوارئ المستشفى . وتبين من خلال الفحوصات الطبية والأشعة أن الطلقة اخترقت عضلة الفخذ الأيمن للمصاب واستقرت داخل عظمة الفخذ، نتيجة تعامله الخاطئ مع أحد الأجهزة المستخدمة لتثبيت المسامير.وبمعاينة الحالة من قبل الفريق الطبي بالمستشفى قرروا إخضاع المصاب إلى عملية جراحة عاجلة لاستخراج المسمار والسيطرة على ما تسبب به من نزيف.وأفاد المستشفى بأنه تم إجراء عملية جراحية لاستخراج المسمار، قادها فريق بقيادة استشاري الجراحة الدكتور مكاوي، وبمساعدة أخصائي العظام، وتم استخراج المسمار من عضمة الفخذ دون اي مضاعفات، فيما تم تنويم المريض تحت الملاحظة.