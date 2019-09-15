وفاة ثلاثينية في مستشفى خاص بعد عملية تكميم

حسين العلي(صدى):

إعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المونس إيقاف سفر مجموعة من الطاقم بأحد مستشفيات القطاع الخاص

جاء ذلك في اعقاب شكوى تلقتها إدارة الالتزام في صحة الطائف حول وفاة سيدة ثلاثينية بعد إجراء عملية تكميم في احد مستشفيات القطاع الخاص الكبرى

حيث سارعت فرق الصحة لمباشرة الوضع داخل المستشفى فور تلقي البلاغ واغلقت الملف الطبي للمريضة ضمن الاجراءات الفورية للتعامل مع البلاغات العاجلة

في الوقت الذي بدأت لجنة متخصصة التحقيق وتطبيق توجية مدير صحة الطائف بإغلاق الوحده المعنية ومنع سفر كل من له علاقة بالحالة .

المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي قال ان لجنة تحقيق بدأت اعمالها في مضمون البلاغ المشار إليه كما تم اتخاذا الاجراء اللازم باغلاق الوحده المعنية ومنع سفر كل من له علاقة لحين إستكمال التحقيقات اللازمة وإحالة القضية للهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ او التقصير اوالتهاون

واضاف الربيعي ان تصريح عمليات التكميم لايملكه اياً من مرافق القطاع الخاص بكافة انواعها في الطائف ونتطلع لتعاون الجميع معنا في الابلاغ الفوري من خلال رقم الوزارة الموحد 937 عن كل من يدعي او يعلن عن عمليات من هذا النوع كما ان ادارة العلاقات والاعلام وبالتعاون مع ادارة الالتزام تعمل على رصد الاعلانات ومايروج له اعلاميا عن مثل هالعمليات وايقاع العقوبة النظامية بحق المخالفين و نتطلع لتعاون وسائل الإعلام لرفع المستوى التوعوي لدى افراد المجتمع وسهولة الوصول الى المعلومة الصحيحة ولذلك كان الرقم 937 والذي والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم بجميع انواعه لمستفيدي الخدمات الصحية