بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين بمجال الموارد البشرية بشركة لوريال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة لوريال الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في (برنامج تطوير الخريجين) بمجال الموارد البشرية (HR Generalist Graduate Program)، وسوف يُقام التدريب بمحافظة جدة، ويستمر من (6 إلى 12 شهر).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم حديث التخرج من حملة البكالوريوس فما فوق في التخصصات الإدارية (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، مهارات جيدة في تقنية المعلومات، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، كما لم يسبق له العمل خلال الستة أشهر الماضية منذ بدء البرنامج (1 أكتوبر 2019/10/01م).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/15م؛ بينما لمزيد من المعلومات وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنا