سامسونج تتهكم من تقنيات هواتف ” آيفون 11 “

وكالات(صدى):

تهكمت شركة ” سامسونج ” الكورية الجنوبية من تقنيات هاتف ” آيفون 11 ” الجديد الذي أطلقته منافستها “أبل” الأمريكية قبل أيام.

وأظهر مقطع فيديو تروّج فيه “سامسونج” لهاتفها “جلاكسي نوت 10″، والتي لفتت إلى وجود تقنيات متميزة فيه لا يتمتع بها هاتف “آيفون 11”.

وبدا في مقطع الفيديو تقنية “بوكيه” الموجودة في هاتف “جلاكسي نوت 10” ولا تتمتع بها هواتف “آيفون 11″، حيث ظهر في الإعلان رجل وامرأة يحملان هاتفي “آيفون 11” و”جلاكسي نوت 10″، ويلتقط كلاهما مقطع فيديو.

ورصد المقطع هاتف “جلاكسي نوت 10” وهو يستطيع طمس خلفية الفيديو في أثناء تصويره، بسبب تفعيل تقنية “بوكيه”، كما يمكن لهواتف “آيفون 11” تمويه خلفيات الصور الثابتة؛ ليس مقاطع الفيديو، عن طريق تفعيل وضع “بورتريه”.