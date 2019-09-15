توفر 50 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة ” اكستنسيا ” في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” اكستنسيا ” الرائدة في مجال خدمات الدعم لمراكز الاتصال، عن توفر 50 وظيفة للجنسين بمجال خدمة العملاء للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي

– مُمثل خدمة العملاء (للجنسين – العدد 50 وظيفة).

* الوصف الوظيفي

– توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.

* الشروط

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي (مستوى مُتوسط).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/16هـ، من خلال الرابط التالي: هنا