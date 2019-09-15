توفر 50 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة ” اكستنسيا ” في الرياض
كشفت شركة ” اكستنسيا ” الرائدة في مجال خدمات الدعم لمراكز الاتصال، عن توفر 50 وظيفة للجنسين بمجال خدمة العملاء للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي
– مُمثل خدمة العملاء (للجنسين – العدد 50 وظيفة).
* الوصف الوظيفي
– توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.
* الشروط
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي (مستوى مُتوسط).
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/16هـ، من خلال الرابط التالي: هنا
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