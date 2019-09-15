ريال مدريد في مأزق أمام سان جيرمان.. وزيدان يضطر للعب بخط دفاع مفخخ 

ماجد محمد(صدى):

يترقب نادي ريال مدريد الإسباني افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء، مساء الأربعاء المقبل، في إطار مباريات المجموعة الأولى، التي تضم كلوب بروج البلجيكي، وغالاطا سراي التركي.

ووضع زيدان في مأزق صعب أمام باريس سان جيرمان بسبب غياب سيرجيو راموس وناتشو عن اللقاء بداعي الإيقاف منذ نسخة الموسم الماضي من البطولة، بالإضافة إلى الشكوك المحيطة بالبرازيلي مارسيلو، الذي تعرَّض للإصابة في لقاء ليفانتي.

ومن المتوقع أن زيدان سيكون مضطرًّا للعب بخط دفاع ”مفخخ“، سيظهر للمرة الأولى في تشكيل ريال مدريد، وبحسب ما وردنا فإن الرباعي المرشح للمشاركة بصورة أساسية في المباراة هم الظهير الأيمن داني كارفاخال، والأيسر فيرلاند ميندي، ومعهما قلبا الدفاع الفرنسي رافائيل فاران، والبرازيلي إيدير ميليتاو.

ويبدو أن هناك تخوفًا كبيرًا من هذا التشكيل الدفاعي ”الاضطراري“، خاصة في وجود ثلاثي هجومي ناري في صفوف باريس سان جيرمان على رأسهم الأرجنتيني إيكاردي ومواطنه دي ماريا ومعهم الأوروغوياني إدنسون كافاني، والاحتمالات القوية لمشاركة كيليان مبابي في المباراة بعد عودته من الإصابة، في حين سيغيب البرازيلي نيمار دا سيلفا للإيقاف.