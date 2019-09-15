صفاء الهاشم تثير الجدل وتطالب بفرض رسوم على الهواء الذي يتنفسه الأجانب
طالبت النائبة الكويتية بمجلس الأمة ” صفاء الهاشم ” بفرض رسوم جديدة على الأجانب الموجودين بالكويت ، ومنها رسوم التحويلات ، فضلاً عن تطبيق رسوم على إستخدام الطرق والذي وافقت عليه الحكومة الكويتية بالفعل .
وأثارت “الهاشم ” الجدل بتشديدها على رسوم الوافدين قائلة : آن الأوان لتطبيق رسوم الطرق ، والمطلوب أن نأخذ رسوماً حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد .
كما وجهت “الهاشم ” تحذير بإستجواب وزير الشؤون الإجتماعية الكويتي “سعيد الخراز” شاكية من إستمرار إستقدام عمالة من إحدى الدول العربية واصفة الأمر بـ”غزو غير طبيعي ” .
وشاركها في المطالبة بتقليص أعداد الوافدين ، النائب “عبد الوهاب الباطين الذي رأي “وجوب” خفض أعداداهم إلى نصف عدد سكان الكويت .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82384 ] نشر منذ 11 دقيقة
ماهي بسيطه ..