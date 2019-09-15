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صفاء الهاشم تثير الجدل وتطالب بفرض رسوم على الهواء الذي يتنفسه الأجانب

صفاء الهاشم تثير الجدل وتطالب بفرض رسوم على الهواء الذي يتنفسه الأجانب
خالد الظفيري(صدى):

طالبت النائبة الكويتية بمجلس الأمة ” صفاء الهاشم ” بفرض رسوم جديدة على الأجانب الموجودين بالكويت ، ومنها رسوم التحويلات ، فضلاً عن تطبيق رسوم على إستخدام الطرق والذي وافقت عليه الحكومة الكويتية بالفعل .

وأثارت “الهاشم ” الجدل بتشديدها على رسوم الوافدين قائلة : آن الأوان لتطبيق رسوم الطرق ، والمطلوب أن نأخذ رسوماً حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد .

كما وجهت “الهاشم ” تحذير بإستجواب وزير الشؤون الإجتماعية الكويتي “سعيد الخراز” شاكية من إستمرار إستقدام عمالة من إحدى الدول العربية واصفة الأمر بـ”غزو غير طبيعي ” .

وشاركها في المطالبة بتقليص أعداد الوافدين ، النائب “عبد الوهاب الباطين الذي رأي “وجوب” خفض أعداداهم إلى نصف عدد سكان الكويت .


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