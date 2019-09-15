أنسو فاتي ” اسباني ” من أجل عيون المنتخب

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن مدرب منتخب أسبانيا روبرت مورينو قد حسم موقفه بضم نجم برشلونة صاحب الـ 16 عام “أنسو فاتي ” .

وأكدت مصادر أن الإتحاد المحلي يسعى لتسريع الإجراءات لحصول اللاعب صاحب الأصول الإفريقية والذي ولد في غينيا بيساو على الجنسية الإسبانية من أجل الإنضمام للمنتخب .

وكان فاتي قد لفت الأنظار خاصةً أمس السبت أثناء مواجهة فالنسيا بعدما سجل هدفه بعد مرور دقيقتين فقط ، بعدها صنع الهدف الثاني لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج .

وتعتبر هذه المرة الأولى لأنسو فاتي كمشاركة أساسية في النادي الكاتلوني ، بعدما استطاع أن يثبت نجوميته مع وجود بعض الإصابات.