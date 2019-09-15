أسباب الارتعاش الزائد لليدين

أميرة خالد(صدى):

يهتز الجسم بشكل طبيعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، هذا ما يسمى بـ ” الهزة الفسيولوجية ” ؛ حيث أن ” كل شخص يعاني هذا الارتعاش قليلًا “؛ فإذا كنت بصحة جيدة تمامًا، يمكنك في الواقع رؤية هذه الهزات الصغيرة.

وتهتز الأيادي إذا كنت تعاني عواطف شديدة؛ فضلًا عن نسبة السكر في الدم منخفضة؛ فإذا لم يحصل دماغك على ما يحتاجه من تغذية؛ فقد تشعر بالضيق الشديد، وتهتز أيضًا حينما لا تحصل على قسطٍ كافٍ من النوم.

وفي السياق نفسه، تهتز إذا كنت تستهلك الكثير من الكافيين (أو غيره)، كما يعد الارتعاش أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية؛ فيما عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات، قد ترتجف يداك بعض الشيء؛ بالإضافة إلى إذا كنت تعاني اضطرابا نفسيا، رمرض باركنسون أو مرض التصلب المتعدد.