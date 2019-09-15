الكشف عن أسباب توقف التنفس أثناء النوم 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب أمراض صدرية عن 4 أسباب لتوقف التنفس أثناء النوم ومن أبرزها أولا.. السمنة: يرتبط مؤشر كتلة الجسم بزيادة معدلات الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم، فكلما زاد الوزن بنسبة 10 % كلما عانى المصاب من توقف التنفس، فتؤثر السمنة على انسداد القصبة الهوائية خلال النوم وتحوله من معتدل إلى شديد ومزمن.

ثانيا.. خمول الغدة الدرقية: مرضى قصور الغدة الدرقية هم الأكثر عرضة للإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم؛ بسبب عوامل متعددة من بينها انخفاض القدرة على الاستجابة داخل الدم ما يؤثر على تلف الأعصاب والعضلات المسؤولة عن التنفس.

ثالثا.. تضخم اللوزتين واللحمية: أولئك الذين يعانون من مشكلات مثل تضخم اللوزتين واللحمية يصابون بتوقف التنفس أثناء النوم بسبب مشكلات صحية عديدة من بينها احتقان الشعب الهوائية.

رابعا.. زيادة محيط العنق: الرجال الذين لديهم محيط عنق أعلى من 17 بوصة (43 سم) والنساء اللاتي يبلغ محيط عنقهن 15 بوصة (35 سم) يعانون من توقف التنفس خلال النوم.