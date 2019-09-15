بالفيديو.. كتب العام الدراسي الجديد ملقاة بحاوية نفايات في الشارع

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول وجود مجموعة كبيرة من ” الكتب المدرسية ” الخاصة بمقررات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد، بحاوية نفايات بالشارع.

مما أثار موجة من الغضب ومطالبات بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها .

حيث عثر ملتقط الفيديو على مجموعة كبيرة من الكتب الجديدة تخص العام الدراسي الحالي 1441 هجرية، وذلك بحاويات النفايات المخصصة بالمخلفات الورقية بأحد شوارع المملكة.

وفي ذات السياق، طالب متدالوا الفيديو بسرعة التحقيق في الواقعة، وبيان سبب إلقاء هذه الكتب في حاوية النفايات.