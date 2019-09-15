صحة القريات تنظم اليوم العالمي للإسعافات الأولية

بدر الحارثي(صدى):

نظمت صحة القريات ممثلة في إدارة الطوارئ والكوارث فعالية اليوم العالمي للإسعافات الاولية في ومول القريات

وتضمنت الفعالية تعريفاً بالإسعافات الاولية، وكذلك على الأنعاش الرئوي والتعامل مع حالات الاختناق، وتعليم على جهاز الصدمات، استهدفت المتسوقين بمختلف الاعمار.

كما اشتمل المعرض المصاحب للفعالية على عدد من البرامج التوعوية عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المرضى والمصابين لحين وصول الفرق الإسعافية من أجل رفع الثقافة الإسعافية لدى المجتمع وتم خلالها توزيع المطويات والشنط الإسعافية.