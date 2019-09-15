بعد هجومه على رازفان.. ” غوميز ” يعتذر لجماهير الهلال
اعتذر مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لجماهير النادي على انفعاله؛ عقب قرار مدرب الفريق ” رازفان ” استبداله خلال المباراة التي تعادل فيها الهلال مع الفيحاء بهدفٍ لكلٍ منهما.
وعن ذلك، قال ” غوميز ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المدرب يعرف كل ما يجب فعله، أنا أسف لسوء الفهم الذي حصل ” .
وأضاف: ” كنت غاضباً لأنني أود مساعدة فريقي، دعونا الآن نركز على دوري الأبطال ونحن بحاجة لدعمكم ومساندتكم ” .
وكان النجم الفرنسي ” غوميز ” قد دخل أمس السبت في مشادة كلامية عنيفة مع مدرب الهلال ” رازفان ” ، في مباراة الفريق أمام الفيحاء.
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الكنق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 دقائق
بخطط يبي الهداف والمدرب خرب عليه