بعد هجومه على رازفان.. ” غوميز ” يعتذر لجماهير الهلال

نواف السالم(صدى):

اعتذر مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لجماهير النادي على انفعاله؛ عقب قرار مدرب الفريق ” رازفان ” استبداله خلال المباراة التي تعادل فيها الهلال مع الفيحاء بهدفٍ لكلٍ منهما.

وعن ذلك، قال ” غوميز ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” المدرب يعرف كل ما يجب فعله، أنا أسف لسوء الفهم الذي حصل ” .

وأضاف: ” كنت غاضباً لأنني أود مساعدة فريقي، دعونا الآن نركز على دوري الأبطال ونحن بحاجة لدعمكم ومساندتكم ” .

وكان النجم الفرنسي ” غوميز ” قد دخل أمس السبت في مشادة كلامية عنيفة مع مدرب الهلال ” رازفان ” ، في مباراة الفريق أمام الفيحاء.

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