وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة الراجحي للكهرباء بالباحة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الراجحي للكهرباء والإنارة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توافر 4 وظائف هندسية وفنية شاغرة (للرجال)، للعمل بالشركة بمنطقة الباحة.

وأشارت الشركة إلي حاجتها لعدة وظائف منها أولا.. فني هندسة كهربائية (للرجال – وظيفتان) بشرط حصوله علي درجة الدبلوم أو ما يعادله في تخصص (الهندسة الكهربائية) ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

ثانيا.. مُحاسب (للرجال – وظيفتان) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها (مُحاسبة) ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وحول مميزات الوظائف، أوضحت أن الراتب الأساسي 4,000 ريال، وتأمين طبي، وبدل نقل، مبينة أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/16هـ، من خلال الرابط التالي:

1-فني هندسة كهربائية (للرجال – وظيفتان): هنا

2- مُحاسب (للرجال – وظيفتان): هنا