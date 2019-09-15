وظيفة إدارية شاغرة في شركة ترشيد

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (شركة ترشيد) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الماجستير، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُحلل مالي).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها؛ فضلًا عن خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2019/09/15م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا