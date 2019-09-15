الأوقات والكميات المناسبة لتناول الحلويات

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية، أنه يعتبر النظام الغذائي صحيا عندما يضم 80 % من الأطعمة الخضروات والحبوب والأسماك واللحوم قليلة الدسم ومنتجات الألبان والفواكه، و5-10 % من الأطعمة التي تحتوي على السكر والدهون المشبعة.

وأوضح الخبراء، أن الحلوى يجب أن تأتي بعد الطبق الرئيس، وفي حال كنت تتبع نظاما صحيا، يمكنك تناول الحلوى مرتين في الأسبوع خلال فترة النهار، أما الأيام الباقية من الأسبوع، يفضل تناول الفواكه الحلوة مثل الموز، الذي يعتبر مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم والألياف، ولا يضر الوزن.

وتعمل الحلوى الدهنية على التقليل من نسبة السكر في الدم، وتمنح الشعور بالامتلاء، لكن السكر النقي، مثل السكر المكرر، يرفع مستويات السكر في الدم والأنسولين بشكل كبير، ولهذا السبب، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري؛ فيما تعد وجبة الفطور الأفضل لتناول الحلوى؛فضلًا عن قبل ساعتين من التمارين لتساعدك أن تكون أكثر نشاطا.