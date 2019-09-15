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وظيفة هندسية تقنية بشركة بي أيه إي سيستمز بالظهران

وظيفة هندسية تقنية بشركة بي أيه إي سيستمز بالظهران
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي أيه إي سيستمز عن توفر وظيفة هندسية شاغرة بمجال التقنية ، وذلك للعمل بمقر الشركة بالظهران ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:

– مُهندس حاسب آلي (Computer Engineer).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في (هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في بيئة الدعم التشغيلي لتقنية المعلومات.

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح من اليوم الأحد الموافق 15 / سبتمبر/ 2019 م وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، على الرابط التالي : هنا

 


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