وظيفة هندسية تقنية بشركة بي أيه إي سيستمز بالظهران
كشفت شركة بي أيه إي سيستمز عن توفر وظيفة هندسية شاغرة بمجال التقنية ، وذلك للعمل بمقر الشركة بالظهران ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي:
– مُهندس حاسب آلي (Computer Engineer).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في (هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في بيئة الدعم التشغيلي لتقنية المعلومات.
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح من اليوم الأحد الموافق 15 / سبتمبر/ 2019 م وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، على الرابط التالي : هنا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3721 ] نشر منذ 14 دقيقة
بالتوفيق