تسليم 9717 قطعة أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة عبر ” سكني “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن تسليم 9717 قطعة أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة خلال اغسطس الماضي لمستفيدي برنامج سكني .

وقامت الوزارة بتسهيل جميع الإجراءات عبر ” سكني ” إلكترونياً منذ التقديم وحتى توقيع العقد ، تمهيداً للبناء .

وكشفت الوزارة عن إمكانية الإطلاع على كافة المخططات عبر الرابط التالي : هنا

ويواصل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية .