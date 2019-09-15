معايير الخطة الخاصة بدمج مراكز الرعاية الصحية الأولية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة أن وزارتي الصحة والداخلية توصلا إلى اتفاق على معايير استحداث ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك في كل مناطق المملكة.

وتفصيلآ، كشفت المصادر أن أبرز المعايير اشترطت ألا يقل عدد السكان المخدومين لكل مركز صحي عن ألف شخص، وبمسافة لا تقل عن 30 كيلومترًا أو ‏30 دقيقة عن أقرب مركز صحي آخر.

وعن خطة الدمج، ذكرت المصادر أنها تتضمن أن تعمل المراكز الصحية المدموجة حتى الـ11 ليلآ، وأن تغطي القرى والهجر بالعيادات المتنقلة المتطورة، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

كما أشاىت المصادر إلى أن وزارة الصحة دربت نحو 976 مدير مركز في معهد الإدارة العامة؛ لرفع مستوياتهم المعرفية في الإدارة الصحية.

كما طبقت عددًا من الإجراءات نحو التحول الرقمي بتطبيق موعد للحجز المبكر والإجازات المرضية الإلكترونية وغيرها.