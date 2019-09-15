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بالصور.. لاند روفر تكشف عن سيارتها الجديدة القابلة للغوص ديفندر

بالصور.. لاند روفر تكشف عن سيارتها الجديدة القابلة للغوص ديفندر
لندن(صدى):

رفعت شركة لاند روفر البريطانية عن سيارتها الجديدة ديفندر خلال معرض فرانكفورت للسيارات ، كاشفة عن التفاصيل التي خطفت الأنظار .

وأظهرت الصور محافظة السيارة على شكلها المعروف مع إضافات حديثة عصرية وشبابية بخلاف إمكاناتها التكنولوجية وقدرتها على السير كأقوى سيارة دفع رباعي في جميع الطرق والمناطق الوعرة والمائية .

وتم إختبار السيارة الأثر صلابة على الأحداث القصوى ، مع دعم مجموعة نقل الحركة الكهربائية الحديثة ، ونظام التعليق المستقل الهوائي .

وداخلياً تتمتع السيارة بنظام “بيفي برو ” التكنولوجي المعلوماتي الفائق مع الجيل الجديد من شاشات اللمس الفوري الإستجابة .

كما تتمتع السيارة ببرنامج الغوص بما يمنحها القدرة على الخوض في المياه والتمتع بالغوص لعمق 900 ملليمتر ، مع قدرة تحميل على السقف في حالة السكون تصل إلى 300 كجم ، وميزات ميكانيكية أخرى .

ومن المقرر طرح السيارة المرتقبة في 128 سوق عالمي ، غير أنه لم يتم بيان الأسعار .

 

 

 


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