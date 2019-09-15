” تصافينا لنكون أصدقاء ” ..  ماني يعلق على الأزمة الشهيرة مع محمد صلاح 

نواف السالم(صدى):

عقب النجم السنغالي ساديو ماني على الأزمة الشهيرة مع النجم المصري محمد صلاح بسبب رفض الأخير تمرير كرة لزميله الذي كان في موقف أفضل خلال المباراة، مما أثار عصبيته، قائلا: ” تلك الأمور تحدث في كرة القدم ” .

وأشار ماني: ” أحيانا تحتاج للتحدث وجها لوجه لتُنهي الأزمة وهذا ما فعلناه سويا.. تحدثت مع صلاح وتصافينا لنكون أصدقاء كما كنا من قبل ” .

وكان صلاح نشر على حساباته الخاصة بموقعي ” إنستجرام ” و ” تويتر ” ، فيديو ساخر لطفلين يتعانقان، مع تركيب وجهي صلاح وماني فوق وجهيهما.

وقام ماني بإعادة نشر الفيديو الذي وضعه صلاح، على حسابه الخاص بـ ” إنستجرام ” ، ليؤكد لجماهير ليفربول أن الأمور على ما يرام بين النجمين.