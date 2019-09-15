” تصافينا لنكون أصدقاء ” .. ماني يعلق على الأزمة الشهيرة مع محمد صلاح
عقب النجم السنغالي ساديو ماني على الأزمة الشهيرة مع النجم المصري محمد صلاح بسبب رفض الأخير تمرير كرة لزميله الذي كان في موقف أفضل خلال المباراة، مما أثار عصبيته، قائلا: ” تلك الأمور تحدث في كرة القدم ” .
وأشار ماني: ” أحيانا تحتاج للتحدث وجها لوجه لتُنهي الأزمة وهذا ما فعلناه سويا.. تحدثت مع صلاح وتصافينا لنكون أصدقاء كما كنا من قبل ” .
وكان صلاح نشر على حساباته الخاصة بموقعي ” إنستجرام ” و ” تويتر ” ، فيديو ساخر لطفلين يتعانقان، مع تركيب وجهي صلاح وماني فوق وجهيهما.
وقام ماني بإعادة نشر الفيديو الذي وضعه صلاح، على حسابه الخاص بـ ” إنستجرام ” ، ليؤكد لجماهير ليفربول أن الأمور على ما يرام بين النجمين.
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