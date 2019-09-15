بالفيديو.. العثور على كلاب بوليسية وأسلحة ومخدرات بحوزة مسجل خطر بالرياض

علي القحطاني(صدى):

ضبطت الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض، مُسجل خطر ومروّج للمخدرات لديه كلاب بوليسية وأسلحة وكميات من مادة ” الشبو ” المخدر؛ حيث يوجد عليه 8 قضايا سابقة بينها التعدي على الأشخاص وإصـابته بسـلاح، وسرقة جوال، وكذلك حالات اعتداء أخرى بسـلاح ناري.

وكشف مقطع فيديو، عن بعض المضبوطات التي عثرت عليها قوات الأمن وهي سـلاح رشاش ومسدسان وكلابشات وأسلحـة بيضاء وجوالات وكمية من مادة ” الشبو ” المخدرة وأكياس لتعبئة المخدرات.