بالفيديو.. العثور على كلاب بوليسية وأسلحة ومخدرات بحوزة مسجل خطر بالرياض
ضبطت الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض، مُسجل خطر ومروّج للمخدرات لديه كلاب بوليسية وأسلحة وكميات من مادة ” الشبو ” المخدر؛ حيث يوجد عليه 8 قضايا سابقة بينها التعدي على الأشخاص وإصـابته بسـلاح، وسرقة جوال، وكذلك حالات اعتداء أخرى بسـلاح ناري.
وكشف مقطع فيديو، عن بعض المضبوطات التي عثرت عليها قوات الأمن وهي سـلاح رشاش ومسدسان وكلابشات وأسلحـة بيضاء وجوالات وكمية من مادة ” الشبو ” المخدرة وأكياس لتعبئة المخدرات.
المليليح[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 34 دقيقة
أعوذ بالله مجرم هذا 🤔
والله انا اذا قطعت الإشارة خضراء وصفراء مو حمراء مايجيني نوم 😓😓😓
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3721 ] نشر منذ 23 دقيقة
هذا ممن يعيثون في الأرض فساد .. وعقابه معروف وصريح بكتاب الله وسة رسوله