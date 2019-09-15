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طائرة مسيرة تخترق المجال الجوي الكويتي وتحوم حول قصر الأمير

طائرة مسيرة تخترق المجال الجوي الكويتي وتحوم حول قصر الأمير
خالد الظفيري(صدى):

اخترقت طائرة مسيرة أمس السبت المجال الجوي الكويتي محلقة فوق قصر الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وكشفت صحيفة “الراي ” الكويتية أن الطائرة بدون طيار ” درون ” حامت فوق قصر دار سلوى فجر أمس وهبطت عند محيط القصر على إرتفاع 250 متر فقط مشغلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت.

كما أكدت أن الطائرة كانت من النوع الكبير ، يبلغ طولها 3 متر وحجمها كالسيارة الصغيرة .

كما كشفت الصحيفة مسار الطائرة ، قائلة أنها قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، و فتحت الكشّاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوّار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت .

وجاءت معلومات الصحيفة وفق بلاغ ورد للجهات الأمنية الكويتية ، غير أنه لم يتم الكشف عن جنسية الطائرة أو هدفها بعد .


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