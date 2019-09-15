بلطجة إيران.. الحرس الثوري يزعم توجيه صواريخ نحو قاعدتين بالخليج

طهران(صدى):

في محاولة مكشوفة لإستعراض البلطجة وتهديد أمن المنطقة ، زعم قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني أن قوات بلاده قامت بتوجيه صواريخها بإتجاه قاعدتين بالخليخ ، بعدما قيامهم بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة في يونيو الماضي .

وقال العميد أمير على حاجي خلال حديثه مع وكالة أنباء موالية للنظام الإيراني : عندما جرى إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة قمنا بتوجيه صواريخنا نحو قاعدتين بالخليج وبارجة في خليج عمان .

وزاد بإدعاءه تقدير وإشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كونهم لم يسقطوا طارة أمريكية ثانية كان على متنها 35 جندي رغم توتر العلاقات بين الجانبين .

وقال “حاجي ” : في عملية إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، كان بإمكاننا إسقاط طائرة أمريكية ثانية من طراز P8 كان على متنها 35 جنديًّا، لكننا لم نفعل ذلك، وهذا الموقف كان موضع تقدير وإشادة من الرئيس ترامب .

وتسعى إيران دائماً لتهديد أمن المنطقة العربية والشرق الأوسط تارة من خلال مخالفة القوانين الدولية وتارة بالقرصنة وخطف السفن وبتمويل الميلشيات الإرهابية في جميع الأحوال .

وكان توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية قد اشتعل عقب إسقاط الطائرة الأمريكية وسط تهديدات بالحرب من الجانبين ، إلا أن ” ترامب ” أكد لاحقاً أنه “ليس مستعجلاً لضرب إيران ” .