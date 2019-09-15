أمانة جدة تتلف 250 من علب المعسل والجراك مجهولة المصدر جنوب المحافظة

حسن الزهراني(صدى):

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الصحة العامة ورصد المخالفات البلدية قامت وكالة البلديات الفرعية ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية وبمساندة الجهات الأمنية بمداهمة منزل شعبي بحي الألفية الشعبي، يقوم بممارسة إعداد وخلط المعسل بطرق غير نظامية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الفرق الرقابية رصدت أحد المنازل بحي “الألفية الشعبي” ضمن نطاق الجنوب حيث تم ضبط كميات كبيرة من “الجراك” و”المعسل” مجهولة البيانات والمصدر مبينا أن مراقبو الأمانة لاحظوا ظهور علامات التعفن والفطريات على الكميات المرصودة في ظل سوء طرق التخزين والحفظ، وعدم توفر الاشتراطات الصحية بمواقع الإعداد وأشار م. الزهراني إلى أن الكميات المرصودة بلغت 250 من علب “المعسل”و”الجراك” مجهولة المصدر والبيانات وأضاف أنه تم إتلافها بالكامل ومصادرة الأدوات المستخدمة و إغلاق الموقع كما تم إشعار المالك بالمراجعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نظاما بحقه