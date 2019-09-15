مسك الخيرية تعلن بدء التقديم في برنامج تدّرب للمعلم بعدة مدن بالمملكة

حسن الزهراني (صدى):

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في (برنامج تدّرب للمعلم – النسخة الثانية)، ويعد برنامج تدّرب للمعلم من المبادرات الوطنية المبتكرة التي تهدف إلى تطوير الأداء المدرسي وتحسين قدرات الطلاب في المملكة، يعكس البرنامج أفضل الممارسات التعليمية الدولية التي تمنح المتخرجين فرصًا متميزة للانضمام إلى قطاع التعليم وتحقيق الأثر المستدام على نظامنا التعليمي مع تحسين فرص الطلاب المتدربين المهنية.

معلومات حول البرنامج:

1- الموقع (جدة، الرياض، المنطقة الشرقية).

2- قد يتطلب البرنامج بعض الانتقال من مدينة إلى أخرى.

3- تاريخ بدء البرنامج (شهر 6 أكتوبر، 2019م).

4- مدة البرنامج (أكتوبر 2019م – يناير 2020م).

5- المستهدفون من البرنامج (حديثي التخرج من حملة درجة البكالوريوس في تخصص تدريس العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وتخصص اللغة الإنجليزية).

6- حملة (درجة الدراسات العليا) مؤهلون كذلك للتقديم على البرنامج.

مقدمة:

1- يتيح البرنامج العديد من الفرص لتطوير المهارات التربوية والقيادية لدى نخبة من المدارس الخاصة التي لطالما أسهمت بشكل بارز في تطوير النظام التعليمي في كافة مناطق المملكة. وقد نجحت المدارس الخاصة في التوسع وفتح أبوابها لأكبر عدد ممكن من السعوديين للانضمام إلى مهنة التعليم، كما أنها تبحث دائمًا عن ذوي الأداء المتميز من المتخرجين المتخصصين في توجه تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) واللغة الإنجليزية سعيًا إلى تحسين أداء المملكة في هذين التخصصين الهامين.

2- ستتاح الفرص للمتدرب من مختلف التخصصات خلال البرنامج ليتنفس الإبداع ويكون عضوًا بارزًا في مهنة التعليم وتمكين الشباب السعودي.

وستتولى مؤسسة مسك تقديم هذا البرنامج السعودي المميز للتدريب التربوي بالتعاون مع كامبريدج وإمكان وأعناب بحيث سيتم اختيار أفضل المتخرجين وتدريبهم وتمكينهم من المشاركة في تدريس الطلاب في مدارس المملكة العربية السعودية لمدة عام دارسي واحد.

وتشمل الأهداف الأساسية للبرنامج السعودي للتدريب التربوي ما يلي:

1- الإسهام في رفع وجودة التعليم.

2- تقديم مسارات مهنية شاملة وبديلة للإسهام في الحد من معدل البطالة بين الشباب.

3- تحسين الصورة النمطية المرتبطة بمهنة التعليم والتدريس.

4- تنمية مهارات العمل والمهارات القيادية لدى الشباب.

5- تشكيل حلقة وصل بين المدارس وحديثي التخرج الموهوبين.

6- تعزيز المشاركة المدنية.

ومن فوائد الانضمام للبرنامج بالنسبة للمتدرب:

1- تلقي شهادات مرموقة ومعترف بها من مؤسسة مسك وكامريدج (اختبارات كامريدج الدولية).

2- اكتساب المعرفة والمهارات ( في القيادة وتحليل البيانات على سبيل المثال) المطلوبة في أي قطاع عمل.

3- الحصول على مرتبات شهرية أثناء فترة الدراسة والتدريب.

4- إمكانية الحصول على وظيفة ثاتبة ودائمة لدى المدارس أو الوزارات أو المؤسسات الاجتماعية أو الجهات الاستشارية أو الشركات الخاصة الرائدة عند إكمال البرنامج.

5- التمتع بمزايا الانضمام إلى شبكة مسك للمهنيين الشباب (مثل قنوات النقاش والفعاليات والمشاركة في المناقسات التي تقيمها مسك).

المؤهلات والمتطلبات

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2- أن يكون المتقدم قد تخرج من مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا خلال السنتين الماضيتين أو سيتخرج بحلول شهر يوليو 2019م.

3- أن يكون المعدل التراكمي للمتقدم 3.5 (من 4) أو أعلى.

4- أن يحمل المتقدم درجة في اللغة الإنجليزية أو الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الرياضيات أو الحاسب أو العلوم الصحية (مثل الصيدلة).

5- ألا يكون لدى المتقدم مؤهل أو درجة تربوية.

6- مرشحي تخصص STEM: كفاءة عالية في اللغة الإنجليزية والعربية (مثل إحراز مستوى B2 في اختبار CEFR1 أو درجة 5.5 كحد أقصى في اختبار الايلتس أو درجة 70 في اختبار التوفل القائم على الإنترنت، 525 في اختبار التوفل الورقي.

7- مرشحي تخصص اللغة الإنجليزية: الحصول على درجة 6.5 كحد أقصى في اختبار الايلتس ( أو ما يعادلها في اختبارات كفاءة اللغة الإنجليزية).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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