بالفيديو والصور.. التفاصيل الكاملة لسقوط عاصي الحلاني المروع من فوق حصانه

بيروت(صدى):

أوضح الناقد والإعلامي اللبناني جمال فياض، التفاصيل الكاملة للحادث الذي تعرض له الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مؤخرًا عقب سقوطه من فوق حصانه، بعدما زاره في منزله عقب خروجه من المستشفى.

ونشر فياض صورًا تجمعه بعاصي الحلاني في منزله، كشفت عن الإصابات الموجودة في وجهه واستخدامه مشد الرقبة، حيث قال: ” الحقيقة إن عاصي الحلاني نجا من الموت بمعجزة.. في البداية، قيل إنه سقط عن جواده، وهي ليست المرّة الأولى التي يكبو فيها جواد بخيّاله، فيسقط عنه الفارس “.

وأضاف: ” تبيّن أن الإصابة ليست بسيطة، ولا عابرة وأن عاصي نجا من خطر جسيم، وأن وحدها العناية الإلهية أنقذته من سقطة كادت -لا سمح الله- أن تكون كارثية، والحكاية كما رواها لنا تقول إنه كان في نزهة على جوادين من جياد مزرعته مع ابنه الوليد في براري الحلانية، ويقول عاصي إنه لا يذكر ما الذي حصل بالضبط “.

وتابع: ” في حين يقول الوليد إن الحصان تعثّر فكبا وسقط عاصي أمامه، ليسقط الحصان فوق فارسه، وهنا إرتطم خد عاصي الأيسر بالأرض بعدما سقط على يده اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليه ضاغطاً على الرقبة والقفص الصدري “.

ومن جانبها، نشرت ماريتا عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام “، مقطع فيديو قديم لها مع والدها ظهر فيه وهو يقبلها، وعلقت: ” شكرا لكل يلي سألتوني عن بابا، الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم انو بابا بخير الحمد لله وصار بالبيت “.