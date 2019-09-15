المركز الوطني لأمراض الدم والأورام يكرم خليجيا بأفضل مشروع رائد في المملكة 

سعيد العجل(صدى):

كرم مجلس التعاون لدول الخليج ممثلا بوزراء العمل والتنمية الاجتماعية المركز الوطني لأمراض الدم والأورام كأحسن مشروع رائد ومتميز على مستوى السعودية لعام 2019م وذلك في الاحتفال التكريمي العاشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتميزة على هامش اجتماع وزراء ووكلاء العمل والشؤون/التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم يوم الاربعاء 04 سبتمبر 2019 بالعاصمة العُمانية مسقط .

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأمراض الدم والأورام أن هذا التكريم يجير للفريق الرائع في المركز وكل من عمل فيه سابقاً وحاليا، وأيضاً للشركاء ومجلس الإدارة وكل من ساهم ودعم المركز من الجهات الحكومية وشركائنا في القطاع الحكومي والخاص والخيري.

كما أضاف الدكتور آل عمر بأن رحلتنا الحافلة في المركز الوطني لأمراض الدم والأورام بدأت في عام 2011م و جاءت تعزيزًا للجهود الحكومية في قطاع الصحة والعناية الشاملة لمرضى الدم والأورام، والتماساً للحاجة الماسة لهذه الفئة، وإيمانًا منا بقيمة الإنسان وحقه في الرعاية الطبية فائقة الجودة وضرورة اغتنام الوقت وتقديم الخدمة في الوقت المبكر لتحقيق الشفاء بإذن الله تعالى.