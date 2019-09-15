زوج يرفع دعوى تطليق على زوجته بسبب الدجالين 

القاهرة(صدى):

رفع زوج مصري دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة يطالب فيها بتطليق زوجته لما وقع عليه من ضرر، قائلا: ” بتختفي طول اليوم مع أختها بتلف على الدجالين والمشعوذين وسايبة بيتها ” .

ولفت الزوج في دعواه إلي أنه حاول الوصول معها لحل لأكاذيبها المستمرة ونزولها المتكرر دون إذنه، وبعد معاناة تدخل شقيقها الأصغر، وضربها حتى تمتنع عن تلك التصرفات التي يأتي من خلالها الخلافات، لكنها لم تستجب.

وأوضح الزوج أنه ضرب زوجته، كي تمتنع عن الذهاب للدجالين، فهربت لمنزل أهلها، ورفضت العودة إليه مرة أخرى، مما دفعه للجوء إلى محكمة الأسرة، ورفع دعوى تطليق منها.