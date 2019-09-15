4 ميزات مذهلة في آيفون 11 لعشاق السفر

وكالات(صدى):

يحتوي هاتف آيفون 11، الذي تم الإعلان عنه، الثلاثاء الماضي، على ميزات غير مسبوقة لعشاق السفر الأمر الذي يجعله لا يمكن الاستغناء عنه؛ حيث تعد كاميرا آيفون الجديد أفضل جودة من سابقاتها.

ويأتي الهاتف مع 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميغا بكسل، والتي تعمل معا لإعطاء زاوية واسعة جدا للمشهد، كما أنها معدة للعمل ليلا مما يسهل التصوير في حالات الإضاءة المنخفضة، كما يمكن لكاميرا الهاتف الجديد التقاط مقاطع فيديو 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية.

ويضم الهاتف بطارية تعد هي الأطول عمراً على الإطلاق بين هواتف آيفون، مما يعني أنه يمكنك السفر لفترة أطول من دون الحاجة إلى شاحن، وتدوم لساعة أطول مقارنة بآيفون إكس آر، بينما تستمر بطارية آيفون ماكس لمدة أطول تصل إلى 5 ساعات مقارنة بجهاز آيفون إكس آر ماكس.

ويمتد عمر بطارية جهاز آيفون 11 برو لمدة أطول من 4 ساعات مقارنة بجهاز آيفون إكس إس؛ وبما أن كثيراً من المسافرين يدخلون في بعض المغامرات المائية، فمن الضروري أن يكون لديهم هاتف مقاوم للماء، ومن هنا جاء هاتف آيفون 11 متضمناً هذه الميزة؛ بينما جاءت شاشة آيفون 11 بحجم 5.8 بوصة، في حين أن الشاشة في آيفون 11 برو وماكس تصل إلى 6.5 بوصة.