حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم 

حمود العنزي(صدى):

ينتظر مستفيدو برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الجديدة من الدعم، والتي من المقرر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال شهر أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتم صرف البدل للدفعة الثالثة والعشرين يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، حيث يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حسب النظام المتبع.

وتتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم، حيث يستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23.