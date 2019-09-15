وظائف نسائية شاغرة بأمانة الجوف والبلديات التابعة لها
فتحت أمانة منطقة الجوف باب التقديم على وظائف نسائية شاغرة بالأمانة والبلديات التابعة لها ، وذلك في عدد من التخصصات لغير الموظفات من المرتبة الرابعة وحتى السابعة .
ومن المقرر أن يكون التوظيف بنظام المسابقة ، على أن يبدأ التقديم من يوم الخميس الموافق 20 محرم 1441هـ ، ولمدة ثلاثة أيام تنتهي في 22 محرم 1441هـ .
وأوضحت الأمانة الشروط المطلوبة على النحو التالي :
– أن تكون المتقدمة من المواطنات .
– ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام .
– أن تكون المتقدمة لائقة صحياً وحسنة السير والسلوك وغير مطالبة لفترة حضر سواء الإستقالة أو الفصل حسب النظام .
– إجتياز الإختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية .
وأكدت اللجنة المعنية أنه سيتم إستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط ، على أن يكون التقديم من خلال نظام التوظيف الإلكتروني بموقع الأمانة ، على الرابط التالي : هنا
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