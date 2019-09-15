توصية بالشورى تطالب بتقديم حوافز لموظفي «الكهرباء»

عادل الحربي(صدى):

تقدمت لجنة الطاقة بمجلس الشورى، بتوصية طالبت خلالها بتقديم حوافز لموظفي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

ويأتي ذلك لضمان استمرار الموظفين والتوسع في تدريبهم، كما طالبت التوصية بالتشديد على المقاولين الذين ينفذون مشروعاتها.

وكانت الهيئة قد كشفت معاناتها لعجز سوق العمل عن توفير متخصصين ذوي خبرة لتوظيفهم أو تعويض النقص، بسبب الاستقالات وإنهاء الخدمات، نظرًا لتوجه ذوي الخبرة إلى أماكن أخرى بأجور أعلى.