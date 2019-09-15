تعليق مركز بلاغات العنف الأسري على مقطع تعنيف أب لإبنه وتقييده

علي القحطاني(صدى):

أكد مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أنه تم التفاعل مع مقطع الفيديو المتداول لأب يعنف ابنه ويقيد يديه بقسوة.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري، إنه تم إتخاذ كافة الإجراءات مسبقاً.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق قيام أب بشل حركة ابنه عن طريق ربطه، دون رحمة، فيما يصرخ الطفل ويبيكي بشدة على أمل النجاة، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاسبته.

يذكر أن مركز البلاغات 1919 يستهدف الأطفال دون سن 18 المتعرضين للعنف داخل أو خارج نطاق الأسرة، إضافة إلى المرأة بجميع الأعمار داخل نطاق الأسرة، والذكور من ذوي الإحتياجات الخاصة، وكبار السن ممن فوق الـ60 عام.

اقرأ أيضًا: