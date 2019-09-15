محاكمة 3 شباب بسبب مشاجرة على فتاة ملهى ليلي!

أبوظبي(صدى):

قادت مشاجرة ثلاثة شباب من جنسية عربية في الإمارات، على فتاة في ملهى ليلي، إلى المحاكمة، بتهمة الاعتداء على بعضهم بالضرب والاعتداء على رجل أمن.

وكانت مشاجرة على فتاة قد تطورت إلى الاعتداء المتبادل وضرب رجل الأمن الموجود في المكان ورشه بمادة الغاز في وجهه.

وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة التي أسندت إليهم تهمة الاعتداء المتبادل وشرب الخمر لأحدهما، قبل أن يتم إحالتهم لمحكمة الجنح التي نظرت في القضية قررت حجزها للحكم بتاريخ 19 سبتمبر الجاري.