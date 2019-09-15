بعد 3 سنوات من إصدار الصك..طليقة مليونير شهير تشكك في طلاقها

عادل الحربي(صدى):

طالبت سيدة بفتح تحقيق في واقعة «تزوير» ،لتشكيكها في صحة طلاقها من مليونير شهير، اقترب من بلوغ عمر الـ100 عام.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على صدور صك الطلاق، إلا أن السيدة ما زالت تتمسك بالتشكيك في آلية وطريقة وإصدار الصك.

وتزعم السيدة أن طليقها يعاني الخرف والزهايمر وعدم الإدراك، منذ 5 سنوات، والمثبت بتقارير طبية، مما يستحيل معه ثبوت العقل في عملية الطلاق.

وأشارت إلى تلقيها رسالة في البداية من رقم مجهول اتضح لاحقا أنها من شخص معروف، أبلغها بصدور صك طلاقها من المحكمة، وفق وكالة شرعية، مؤكدة أنها تعرضت لعملية احتيال ‏من منتفعين نسجوا طلاقها بعد حصولهم على وكالة شرعية تطعن في صحتها.