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ابن عم تميم عن هجوم معملي بقيق وخريص: هذه أعمال لايقوم بها إلا مجرمون حاقدون

ابن عم تميم عن هجوم معملي بقيق وخريص: هذه أعمال لايقوم بها إلا مجرمون حاقدون
نايف السالم(صدى):

استنكر عضو الأسرة الحاكمة في قطر، والمعارض لحكم تميم بن حمد، عبدالله بن فهد آل ثاني، ما تعرض له معملي بقيق وخريص من هجوم إرهابي.

وقال فهد بن عبدالله: «باسمي وباسم شعب قطر، نستنكر وبشدة الأعمال التخريبية الجبانة التي تستهدف السعودية ومنشآتها النفطية».

وتابع: «مثل هذه الأعمال لايقوم بها الا عصابة مجرمون حاقدون يهدفون لزعزعة إستقرار أمننا ووحدتنا و إستقرارنا».

واختتم قائلا: «اللهم إحفظ السعودية وأهلها و كل دول الخليج والعالم العربي والإسلامي».

وفي المقابل تستمر قناة الجزيرة القطرية، على نهجها في الشماتة، ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، في محاولات بائسة للنيل من المملكة.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 28639 ] نشر منذ 18 دقيقة

ما حدث يعتبر فرصه ثمينه لقناة الحقيره وخواتها لنشر الاكاذيب وتزييف الحقائق حسبي الله عليهم جميعا

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