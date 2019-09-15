ابن عم تميم عن هجوم معملي بقيق وخريص: هذه أعمال لايقوم بها إلا مجرمون حاقدون
استنكر عضو الأسرة الحاكمة في قطر، والمعارض لحكم تميم بن حمد، عبدالله بن فهد آل ثاني، ما تعرض له معملي بقيق وخريص من هجوم إرهابي.
وقال فهد بن عبدالله: «باسمي وباسم شعب قطر، نستنكر وبشدة الأعمال التخريبية الجبانة التي تستهدف السعودية ومنشآتها النفطية».
وتابع: «مثل هذه الأعمال لايقوم بها الا عصابة مجرمون حاقدون يهدفون لزعزعة إستقرار أمننا ووحدتنا و إستقرارنا».
واختتم قائلا: «اللهم إحفظ السعودية وأهلها و كل دول الخليج والعالم العربي والإسلامي».
وفي المقابل تستمر قناة الجزيرة القطرية، على نهجها في الشماتة، ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، في محاولات بائسة للنيل من المملكة.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 28639 ] نشر منذ 18 دقيقة
ما حدث يعتبر فرصه ثمينه لقناة الحقيره وخواتها لنشر الاكاذيب وتزييف الحقائق حسبي الله عليهم جميعا