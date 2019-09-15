تركي آل الشيخ يخصص سيارة جديدة لمن يتوقع نتيجة ألميريا وجيرونا

ماجد محمد(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن تخصيص سيارة Lexus ES 350 2019 ،لمن يتوقع نتيجة مباراة ناديه أمام جيرونا، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال آل الشيخ: «إخواني واخواتي السعوديين، سؤال جديد وسيارة جديدة لكن هالمرة سيارتنا غير ،سؤالنا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا وجيرونا القادمة ١٧ سبتمبر ٢٠١٩، الثامنة مساء بتوقيت السعودية، الجائزة للتوقع الصحيح مع اتباع الشروط».

يذكر أن فريق ألميريا يتصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني بـ13 نقطة مؤقتاً، بعد الفوز على مضيفه لاس بالماس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.