المجلس الصحي السعودي يوفر وظيفة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المجلس الصحي السعودي من خلال بوابة التوظيف توفر وظيفة شاغرة، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (مُصمم انفوجرافيك).

وأشترطت المجلس أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس في تخصص (التصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

والقدرة على عمل مختلف التصاميم المبتكرة الانفوجرافيك (المجلات، الشعارات) وبشكل احترافي أو مقاطع الانيموشن جرافيك، والتصميمات ثلاثية الأبعاد الثابتة والمتحركة.

للتقديم من هنـــــــــــا .