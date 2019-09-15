حقيقة وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.. ابنته تعلق

تونس(صدى):

أكدت نسرين بن علي ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، على أن ما يتم تداوله بشأن وفاة والدها شائعة مؤكدة أنه ” بخير “ .

وكانت انتشرت أنباء على نطاق واسع مصدرها محاميه منبر بن صالحة، ألمح فيها إلى وفاة بن علي.

وكتبت نسرين بن علي عبر صفحتها بإنستغرام، تقول: ” الدي بخير… الحمد لله فقد غلطوكم ” ، حيث جاء الرد بعد تدوينة لمحامي الرئيس التونسي الأسبق ألمح فيها إلى وفاة موكله.

وكتب بن صالحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تدوينة جاء فيها ” الرئيس بن علي الشعب يقول لك شكرًا ” .