حقيقة وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.. ابنته تعلق
أكدت نسرين بن علي ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، على أن ما يتم تداوله بشأن وفاة والدها شائعة مؤكدة أنه ” بخير “ .
وكانت انتشرت أنباء على نطاق واسع مصدرها محاميه منبر بن صالحة، ألمح فيها إلى وفاة بن علي.
وكتبت نسرين بن علي عبر صفحتها بإنستغرام، تقول: ” الدي بخير… الحمد لله فقد غلطوكم ” ، حيث جاء الرد بعد تدوينة لمحامي الرئيس التونسي الأسبق ألمح فيها إلى وفاة موكله.
وكتب بن صالحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تدوينة جاء فيها ” الرئيس بن علي الشعب يقول لك شكرًا ” .
اترك تعليقاً