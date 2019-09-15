شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 24 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، حديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وذلك بالمسميات التالية (مُهندس مدني، ومُهندس ميكانيكي، وأخصائي توظيف، ومُحاسب، ومُترجم، ومسؤول نظم، ومُدقق داخلي)، عبر (تمهير)

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

مُهندس مدني (للرجال – وظيفة واحدة): من هنــــــــــا

مهندس ميكانيكي (للرجال – وظيفة واحدة): من هنــــــــــا

أخصائي توظيف (للجنسين – وظيفتان): من هنــــــــــا

مُحاسب (للنساء – وظيفة واحدة): من هنــــــــــا

مُترجم (للنساء – وظيفة واحدة): من هنــــــــــا

مسؤول نظم (للرجال – العدد 15 وظيفة): من هنــــــــــا

مُدقق داخلي (للجنسين – العدد 3 وظائف): من هنــــــــــا