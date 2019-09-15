حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: أجبرني على تصوير مشاهد إغراء

القاهرة(صدى):

فضحت الفنانة المصرية حورية فرغلي المخرج المصري خالد يوسف، لافتة إلى أنه أجبرها على تصوير مشهد إغراء غير موجود في سيناريو فيلم كلمني شكرا.

ولفتت ” فرغلي ” إلى أن ” يوسف ” أصر على تصوير المشهد الذي تسبب لها في متاعب على المستويين الفني والإنساني، حيث قررت بعدها عدم تصوير مشاهد مماثلة تخلع فيها ملابسها بالشكل الذي أظهره الفيلم.

وأشارت فرغلي إلى أنها حاولت تغيير نظرة الجمهور إليها بعد هذه الواقعة، عبر تأدية أدوار مغايرة في أعمال لاحقة.

وأوضحت أنه استغل أنها قليلة الخبرة وقتها، قائلة: ” حينما عرض علي خالد يوسف المشهد وجدت أنه مقنع أن تقوم فتاة بخلع ملابسها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت، وكان منطقيا في سياق أحداث الفيلم، ولكن كما قلت إنني ظلمت كثيرا بسببه فيما بعد ” .